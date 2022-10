Paula Badosa se retira del Master 1.000 de Guadalajara

La española Paula Badosa, octava del ránking de la WTA, se retiró tras un solo set del Master 1.000 de Guadalajara, donde estaba jugando contra la bielorrusa Victoria Azarenka. "Siento mucho no haber podido continuar, pero llevo días enferma. He intentado recuperarme por todas las vías y no ha sido posible. Estoy muy triste de irme porque me hacía ilusión competir aquí en Guadalajara, de donde guardo recuerdos bonitos", dijo la catalana, retirada luego de perder el primer set por 6-2.