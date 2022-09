Nani Roma no correrá el Dakar 2023

El piloto español Joan 'Nani' Roma no correrá el Rally Dakar 2023, que se disputará en Arabia Saudí en enero, según han confirmado este jueves su equipo Bahrain Raid Xtreme (BRX). Al corredor catalán, campeón del Rally Dakar en motos y coches, le detectaron un tumor en la vejiga en marzo y, aunque ha vuelto a subirse al coche y sus sensaciones "han sido muy buenas", considera "demasiado complicado" estar en la prueba. Ahora, Roma no correrá por primera vez en 27 años una edición del Dakar. "Estoy recuperado, me encuentro bien y de hecho, he vuelto a subir al coche y las sensaciones han sido muy buenas. Pero por cuestiones puramente técnicas, y debido al reducido margen de tiempo que queda hasta el inicio de la carrera, participar es demasiado complicado", recalcó Roma en un comunicado en su perfil oficial de 'Instagram'.