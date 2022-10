Telediario Matinal: Telediario Matinal en 4' - 25/10/2022 | RTVE Play

Rishi Sunak es el cuarto premier británico en poco más de tres meses y el quinto desde el Brexit. Es también el más joven en dos siglos. Nunca antes había ocupado ese cargo un hijo de inmigrantes indios y nunca los ocupantes del 10 de Downing Street habían tenido una fortuna superior a la del Rey.

En Italia, la nueva primera ministra hablará por primera vez ante el Parlamento. Pedirá que mantengan su confianza durante cinco años y se espera que marque la postura de Italia ante Europa, la OTAN, la guerra de Ucrania. Temas en lo que existen discrepancias dentro de la coalición que forma el gobierno.

Fracasan las mociones de censura para tumbar el gobierno francés, pero la extrema derecha descoloca a todas las fuerzas políticas porque ha votado a favor de la moción de la izquierda. Melenchón no quería la foto de una votación junto a Le Pen. Y los conservadores han tenido que salir al rescate del Gobierno.

Esquerra desvincula su apoyo a los presupuestos de la reforma del delito de sedición. Porque la gente está más preocupada de su hipoteca, de lo que paga en el súper, dice Gabriel Rufian. El Gobierno está dispuesto a rebajar las condenas por este delito y adaptarlas a las del resto de países europeos. La oposición entiende que eso es "una concensión a los independentistas".

En Deportes, Unai Emery, se va al Aston Villa. La decisión la toma de manera unilateral y el club inglés ha pagado su cláusula de 6 millones de euros. Con él, el Villarreal consiguió su primer título, una Europa League, y además la temporada pasada llevó al submarino amarillo hasta las semifinales de la Champions. Hace unos meses el New Castle llamó a su puerta pero rechazó la oferta, esta vez sí acepta la propuesta del Aston Villa y vuelve a la Premier.

Además hoy hay Champions, el Real Madrid ya está en Alemania donde juega contra el Leizpig sabiendo que ya está clasificado para octavos. Los blancos viajan sin Benzema, Valverde y Modric. El Sevilla por su parte tiene que ganar en el Pizjuan ante el Copenhague pero aun así no depende de sí mismo para clasificarse a la siguiente fase.

Sergi Bruguera ya ha anunciado los cuatro componentes del equipo español para la fase final de la Davis y la gran novedad es que no estará Rafa Nadal, que en esas fechas estará jugando partidos de exhibición. Los cuatro tenistas son Alcaraz, Bautista, Carreño y Granollers a falta de un quinto por confirmar.

Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN