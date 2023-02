Messi: "No hablo de la final del Mundial con Mbappé"

El argentino Leo Messi ha desvelado que no habla con Kylian Mbappé, su compañero en el PSG, sobre la final del Mundial. "Hablamos de los festejos, en cómo se había vivido en la Argentina. Nada más. Tampoco uno quiere sacar el tema de la final y hablar de eso. Me tocó perder y estuve del otro lado, y yo no quería saber nada con hablar de eso en aquel momento. Por eso no quiero tocar el tema, pero todo bien con Kylian", reconoció Messi en una entrevista concdedida a Olé.