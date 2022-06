Pau Gasol lamentó "la politización" de la candidatura olímpica Pirineos 2030 y acusó a Javier Lambán de haberlo hecho. El Presidente de Aragón ha respondido a Gasol a través de twitter y le dice que debe "informarse mejor". "El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos 2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo", señaló Lambán.