El golfista español Jon Rahm terminó en la tercera plaza del Abierto de Phoenix de golf, su mejor participación en el torneo de Arizona. Pese a todo, Rahm no terminó contento ya que la mala actuación en la última jornada no le permitió pelear por el título que fue para Scotty Scheffler. El norteamaricano no solo se llevó la victoria en El Open de Phoenix sino que también le sirvió para recuperar el número 1 munidal. Rahm, por su parte, se mantiene en la tercera plaza, tras el norirlandés Rory McIlroy, ahora segundo.