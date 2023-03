El estadounidense Scottie Scheffler es el nuevo número 1 del golf mundial. Un puesto que le arrebata al español Jon Rahm después de vencer en el torneo The Players. Scheffler ganó el The Players, considerado como el quinto 'grande' de la temporada, con un acumulado de -17 tras entregar este domingo una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, con cinco 'birdies' por dos 'bogeys'. Jon Rahm no pudo defender su corona y se tuvo que retirar el viernes por un problema de salud.