Florentino Pérez: "Este no es el Mbappé que yo quería traer"

Florentino Pérez: "Este no es el Mbappé que yo quería traer" Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló del fichaje frustrado de Mbappé por el conjunto blanco. Lo hizo durante una entrevista en El Chiringuito: "Este no es el Mbappé que yo quería traer, es otro, que ha debido cambiar de sueño", comentó al ser preguntado por el asunto. Sobre las causas del cambio de opinión del delantero francés, Florentino esgrimió como razones "la presión política y la económica". Ficha técnica Géneros Deportes Idiomas Castellano

