Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha desmentido los rumores que le sitúan al frente de la selección brasileña. En declaraciones para Radio Rai, el italiano ha dicho que está feliz en el club blanco y que quiere seguir hasta el final de su contrato."No sé nada sobre el futuro, pero estoy muy feliz en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2024 y si ellos no me despiden yo no me iré", destacó.