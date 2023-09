Telediario - 8 horas - 29/09/23

ERC y Junts per Catalunya han acordado una propuesta de resolución conjunta para el Debate de Política General que insta al Parlament a dar su aval para que los partidos catalanes no apoyen la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, si "no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum de autodeterminación. También en España, el concejal del PSOE Daniel Viondi dejará su acta después de haber sido expulsado este jueves del Pleno del Ayuntamiento de Madrid tras ser apercibido tres veces durante su intervención y después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo acusara de "tocarle la cara tres veces" en "tono amenazante". En deportes, el juez que investiga el Caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha imputado al FC Barcelona por cohecho y también a los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, además de al excolegiado José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríque.