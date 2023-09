Telediario - 8 horas - 26/09/23

En unas horas comienza el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Un debate al que llega sin los apoyos suficientes para ser presidente del Gobierno. Tienen garantizado el apoyo de 172 diputados, se queda a cuatro votos de la mayoría absoluta, no llega. Al menos no en la primera votación, la de mañana miércoles. Durante hora y media, el candidato defenderá hoy lo que le querría hacer si llegase a la Moncloa. - También tratará de convencer a algunos socialistas críticos con la amnistía o a diputados nacionalistas para que -al menos- se abstengan en la segunda votación, la del viernes, donde solo necesitaría más votos a favor que en contra para salir investido. - El PSOE lamenta -dice- que se haya perdido un mes, porque tanto ellos como Sumar dan por hecho el fracaso de Feijóo en su investidura. Tras ese fracaso podría llegar el turno de Pedro Sánchez. Y hasta que llegue ese momento, ni una palabra de las negociaciones con el independentismo. - Esquerra sí ha hablado: Mantienen -otra vez- que la ley de amnistía ya está cerrada e incluso hablan ya de un intercambio de documentos con aspectos técnicos de esa ley. - La violencia machista no cesa y la estadística ya nos avanza que este año será peor que el anterior. col Porque queda un trimestre para acabar el 2023 pero ya se ha igualado el número de víctimas de todo el año pasado: 49 asesinadas. La última, la mujer apuñalada el domingo en el distrito de Villaverde, en Madrid. - En los deportes, la selección estrena la estrella que consiguió en el Mundial, en Córdoba, ante la selección de Suiza, en el último partido de esta ventana de la Nations League. Se espera récord de asistencia en un partido de la selección española en España, pero para los que no podamos ir, lo podremos ver desde las 20.30 de la tarde en La 2. - Es martes pero la liga no para. Hoy vuelve la primera división con el Barça estrenando liderato ante el Mallorca; y con el Sevilla-Almería en la parte baja de la tabla. Ambos andan escasos de puntos.