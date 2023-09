8 horas - 19/09/23

El futuro de la selección femenina de fútbol sigue en el aire. La concentración comienza esta misma mañana y la mayoría de las 23 convocadas se reafirman: No acudirán. Sus argumentos están en un comunicado que han publicado hace unas horas. No volverán hasta que no se produzcan cambios estructurales en la Federación. Han respondido así a la lista de Montse Tomé reiterando que ya dejaron clara su 'firme voluntad de no ser convocadas' porque es la mejor decisión para su futuro y salud, y añaden que la Federación no se encuentra en disposición legal de citarlas. - En pocas horas empieza esa concentración en la que no parece que la gran mayoría de las jugadoras vayan a acudir. Se perderán una concentración muy importante para disputar la Nations League, competición que les puede dar el billete a los Juegos Olímpicos. - Y hoy por primera vez escucharemos a diputados intervenir en las lenguas cooficiales en el Congreso. Fue la condición de Junts para apoyar a Armengol como presidenta. Será a partir de mediodía, en el primer pleno de esta legislatura (donde se debate el uso de estas lenguas en toda la actividad de la cámara). Media docena de intérpretes se encargarán de traducirles de forma simultánea. - A una semana del debate de investidura de Núñez Feijóo, el PP ha cerrado su ronda de contactos con el PNV. Los nacionalistas vascos mantienen su voto en contra y los números no salen. Mientras, el independentismo exige a Pedro Sánchez urgencia para negociar sus condiciones si quiere su apoyo. - Se investiga otro posible caso de violencia machista, esta vez en Tarragona. Los mossos d'esquadra han detenido a la pareja de la víctima, un hombre de 43 años. Si se confirma, serían ya 48 las mujeres asesinadas a lo largo de este año.