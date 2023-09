Telediario - 8 horas - 13/09/23

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja un año la pena de cárcel a uno de los condenados de la Manada de Pamplona. Él fue el único que presentó recurso tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, una ley impulsada justamente por la reacción social que generó este caso. La defensa de la víctima recurrirá esa rebaja. Irene Montero habla de una "decisión dolorosa". El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad en funciones. Feijóo asegura que el Gobierno se toma a broma las violaciones. Y la portavoz del ejecutivo pide a los Populares que no frivolicen. - Todo mientras siguen las negociaciones para una investidura. El líder del PP reconoce contactos con el partido de Puigdemont. El expresidente Aznar carga contra los socialistas y pide una movilización contra la amnistía como la que hubo contra ETA. - Nuevo balance de víctimas en Libia. Ya van más de 5.000 muertos, según algunas de las autoridades del noreste del país, y se espera que la cifra aumente. Los libios se enfrentan ahora a una devastación sin precedentes con un estado dividido en dos gobiernos enfrentados. - Marruecos continúa también sumido en su propia catástrofe con 2.900 muertos y más de 5.500 heridos. Tras una ausencia muy criticada, el rey Mohamed VI ha visitado a algunos heridos en el terremoto y ha donado sangre, pero no se ha trasladado a las zonas más afectadas. En las aldeas de montaña sigue faltando mucha ayuda. - El viento ha arrancado así la puerta de un centro deportivo... Imágenes de Burriana, en Castellón. Las tormentas han vuelto a azotar en las últimas horas varios puntos de la península, causando -como ven- destrozos importantes. - En los deportes, la selección española volvió a golear esta vez ante Chipre con un contundente 6 a 0. En Los Cármenes, Nico Williams y Lamine Yamal entraron en el once titular, Ferran Torres marcó un doblete, pero lo más importante es que la Roja cierra esta ventana con un pie ya en la Eurocopa, afianzándose en la segunda plaza de su grupo. - Y hoy es uno de esos días marcados en el calendario de la Vuelta. El esperado Angliru será el broche de oro a una etapa corta -algo más de 122 kilómetros-, pero durísima, con dos cotas de primera categoría.

FOTO: EFE/Pepo Herrera