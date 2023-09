Telediario - 8 horas - 05/09/23

Se busca a tres personas desaparecidas, arrastrados por el agua. Una en Valmojado en Toledo y dos en la Comunidad de Madrid. En Aldea del Fresno, la Guardia Civil ha mantenido el operativo durante esta madrugada. El tiempo corre en contra. La DANA ha dejado además tres muertos en Toledo. El último, un hombre de 50 años al que encontraron en un arroyo en Camarena. - El nivel del agua empieza a bajar y se descubre un escenario desolador en varias zonas. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha piden la declaración de zona catastrófica de los municipios más castigados. - Continúan además los trabajos en la infraestructura ferroviaria. Hasta las 10:30 horas estará suspendida la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y RENFE trabaja para reubicar a los viajeros. Un total de 50.000 personas han cambiado o anulado sus billetes desde el domingo. - Y un día después de su reunión con Yolanda Díaz hoy, también desde Bruselas, Carles Puigdemont va a explicar cuáles son sus condiciones para cualquiera que busque el apoyo de Junts en una hipotética investidura. - Y decimos cualquiera porque el Partido Popular no cierra la puerta a negociar con Junts. A Núñez Feijóo le quedan 22 días para lograr el apoyo de cuatro diputados, los que ahora le separarían de la mayoría. Hoy se reúne con Vox en el Congreso, un apoyo -en principio- ya garantizado. - En los deportes, Carlos Alcaraz está en cuartos del final del Abierto de Estados Unidos. Está por la labor de revalidar título. Ha derrotado al italiano Matteo Arnaldi en poco menos de dos horas. 6-3, 6-3, 6-4. Alcaraz se convierte en el segundo jugador de la historia, que con menos de 21 años, llega tres veces seguidas a los cuartos de final del US Open. Iguala a la leyenda, Andre Agassi. - La seleccion masculina de fútbol ha aprovechado su concentración para condenar el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso. Hoy, además, se reunen por primera vez el CSD y la federación para hablar sobre el futuro de la entidad de fútbol.