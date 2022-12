Telediario - 8 horas - 01/12/22

Nueva bronca en el Congreso por esas palabras de Irene Montero. La ministra acusa al PP de fomentar la cultura de la violación por una campaña de la Xunta de Galicia contra las agresiones sexuales que, según Montero, señala a las víctimas y no a los violadores. Los populares exigen que la titular de Igualdad salga del Gobierno y han convocado una protesta a las puertas de la cámara para pedir la dimisión. El PSOE no respalda las declaraciones de Montero. - Y también en el Congreso, en la comparecencia sobre la tragedia de Melilla, el ministro Grande-Marlaska ha insistido en que no hubo muertos en el lado español de la frontera. Todos los partidos menos el PSOE creen que miente. El PP ha pedido su dimisión. - El euríbor cierra el mes de noviembre por encima del 2,8 por ciento. Esto afectará a las hipotecas que se revisarán durante las próximas semanas. El recibo mensual de una hipoteca media a interés variable subirá unos 235 euros al mes, casi 3.000 euros al año. El euríbor se sitúa a niveles que no veíamos desde finales de 2008. - Ucrania refuerza la seguridad de sus embajadas en todo el mundo tras la explosión de un paquete bomba en la de Madrid. Un trabajador ha resultado herido leve. Una empresa zaragozana que fabrica armas ha recibido un paquete similar. Lo han detonado los tedax. Los dos envíos tenían en el remite la misma dirección de correo electrónico. - Día Mundial de la Lucha contra el Sida con el foco puesto en acabar con la discriminación. El 8% de los ciudadanos quiere segregar a los contagiados, y un 3% es partidario de hacer sus nombres públicos para no tener ningún contacto con ellas. En España se detectan 3.000 positivos por VIH cada año. La detección precoz es clave para controlar el virus. - Argentina ganó a Polonia por 2 goles a 0 en un partido muy gris por parte de los polacos que a pesar del resultado también pasan a octavos. Messi falló un penalti en el 39 pero al minuto de arrancar la segunda parte llegó el primer gol de los argentinos. Lo puso MacAllister y el segundo, Julián Álvarez que firmó un gran partido. Leo Messi atendió a TVE. - Después de los encuentros de ayer ya tenemos otros 2 cruces de octavos definidos. Argentina se enfrentará a Australia que ganó a Dinamarca y los polacos se verán las caras con Francia que pasó como primera de grupo a pesar de perder contra Túnez. - Hoy ojalá que España configure otro de esos cruces. Juega a las 8 contra Japón, partido que podrán ver en la 1 de televisión española. Y aunque si pasa como primera de grupo los cruces podrían ser bastante complicados Luis Enrique lo tiene claro, van a salir a ganar.

FOTO: EFE/ Chema Moya