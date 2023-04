Xavi: "El sol me molesta por muchos memes que me hagan"

Un día antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en un partido trascendental para la liga, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, afirmó que "por muchos memes" que protagonice por haberse quejado del sol y del césped en Getafe, no va a parar hasta que exista una norma sobre las condiciones de los terrenos de juego que favorezca el espectáculo. "No me tengo que callar. Desde mi posición creo que tenemos que insistir en esto. En el golf, si no está el césped bien, no se juega. En el tenis, si llueve se para. En el baloncesto, si se cae Lebron James, pasa el de la mopa. Y yo puedo meter el campo con charcos, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia eso? No me voy a callar", argumentó el entrenador azulgrana que también elogió el gran momento de forma del Atlético.

