Poco después de las seis de la tarde, un hombre armado ha sembrado el pánico entre las personas que se encontraban en el centro comercial Fields de Copenhague. Hay varios muertos, aunque la policía no ha ofrecido más datos. Los agentes han conseguido detener a un joven danés de 22 años. No creen que hubiera más tiradores aunque no descartan que hubiera más cómplices. Varias personas han sido atendidas en el principal hospital de la capital danesa donde se ha reforzado el personal. Los responsables de seguridad lo están tratando como un caso de terrorsmo.

Foto: Los servicios de emergencias llegan al centro comercial Fields (EFE/EPA/Olafur Steinar Gestsson)