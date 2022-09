Telediario 1 fin de semana en 4 minutos (03/09/2022)

Es el funeral del último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, al que no ha acudido Vladímir Putin. No es un funeral de Estado, aunque se celebra en la Casa de los Sindicatos de Moscú, donde se despide a personalidades destacadas de la historia del país. Por la tarde será enterrado junto a su esposa. Rusia deja de bombear gas a Alemania de forma indefinida. Según la empresa que monopoliza el gas ruso, se debe a una reparación en el gaseoducto Nord Stream 1. Siemens Energy asegura que las razones de Gazprom no son suficientes para dejar de bombear gas a Europa. Dicen que se puede arreglar el problema en el mismo lugar. Que ya ha pasado lo mismo otras veces, y que entonces tampoco hizo falta cerrar las operaciones. La producción de multitud de empresas en nuestro país depende directamente del precio del gas. Por ejemplo, las que se dedican a la fabricación de yeso o textil, que trabajan con grandes hornos. En el Telediario, hemos hablado con algunas de ellas. Palabras de Pedro Sánchez en Sevilla; en el arraque del curso político de PSOE. El presdiente del Gobierno reclama que se imponga el tope al gas. Reaparece Cristina Fernández de Kirchner tras el intento de asesinato, que sigue bajo investigación. La vicepersidenta argentina ha declarado ante la juez que no se dio cuenta de que le apuntaron con una pistola en la cara y que el detenido apretó el gatillo. Miles de personas salieron a la calle en su apoyo. Hoy podrían terminar los trabajos para vaciar el combustible del buque accidentado frente a Gibraltar. Aún quedan más de 120 toneladas. De momento sigue prohibido bañarse en una playa de La Línea por si aparecen nuevos vertidos. Es el ave más grande de Europa, y en España viven casi todas las que vuelan por el mundo. Félix Rodríguez de la Fuente nos enseñó a valorar el buitre negro: aves carroñeras que limpian los montes y evitan epidemias. También afrontan peligros, como la caza ilegal, o el ganado repleto de antibióticos. Los grandes museos arrancan temporada. Y lo hacen con propuestas de todo tipo. Desde las piezas del siglo XV que inauguran septiembre en el Prado, hasta un diálogo entre Coco Chanel y Picasso. También el videoarte más contemporáneo.

Foto: Alexander Nemenov/Pool vía REUTERS