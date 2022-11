El nuevo propietario de Twitter pretende despedir a una parte sustancial de la plantilla. De los 7.500 empleados de la red social, en España hay entre 26 y 30 trabajadores. Los sindicatos UGT y CCOO han alertado de que si los despidos no siguen el procedimiento legal y no se notifican con 15 días de antelación se pueden considerar nulos. Los sindicatos denunciarán ante la Inspección de Trabajo si la empresa no cumple con la legalidad. Elon Musk ha puesto en marcha el cobro de ocho dólares por la opción verificada de los tuits.

Foto: El logo de Twitter en un teléfono móvil. AP PHOTO/MICHAEL DWYER