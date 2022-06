El tenista Rafael Nadal ha dicho que confía en llegar competitivo al comienzo de Wimbledon después de varios días entrenando en la hierba del All England Club y de dos partidos de exhibición. "Puedo caminar normal todos los días, cuando me despierto no tengo ese dolor que tuve durante un año y medio", ha dicho Nadal.

Foto: John Walton/PA via AP