Según The Sunday Times, el príncipe Carlos de Inglaterra habría recibido una donación millonaria de la familia Bin Laden para sus organizaciones benéficas. El diario explica que no hay indicios de que los familiares estuvieran vinculados con las actividades terroristas de Bin laden. El fondo benéfico asegura que la decisión no la tomó el príncipe y se estudió minuciosamente. El pasado junio, ese mismo periódico publicó que el príncipe había recibido varios millones de un jeque catarî.

Foto: El príncipe Carlos de Inglaterra (Ben Stansall/Pool photo via AP, File)