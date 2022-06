Telediario Fin de Semana La ola de calor continúa: 33 capitales de provincia superan los 35º Las temperaturas no dan tregua en buena parte de España cuando se cumple el sexto día de la ola de calor. Al menos 33 capitales de provincia... 00:01:25 Recomendado para todos los públicos

La ola de calor continúa: 33 capitales de provincia superan los 35º Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Las temperaturas no dan tregua en buena parte de España cuando se cumple el sexto día de la ola de calor. Al menos 33 capitales de provincia superan este viernes los 35º y en algunas como Córdoba alcanzan incluso los 40º. Las bajadas solo comenzarán a notarse a partir del sábado en la mitad oeste. Foto: EFE/ Ismael Herrero. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

