El asesinato de las dos hermanas de Terrassa en Pakistán, a manos presuntamente de sus familiares, ha vuelto a poner sobre la mesa la práctica de los matrimonios forzados y los crímenes de honor. Un equipo de Informe Semanal hablado con mujeres como Sáhara, que saben lo que es ser casada a la fuerza. "Mis padres me enviaron engañada a Pakistán. Creía que iba a la boda de mi hermana y me casaron el mismo día a mí también. Me quitaron documentación", ha relatado. Cataluña es la única comunidad autónoma en España que tiene un protocolo para estos casos.