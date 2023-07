El "oro suave" de Mongolia Interior: el cachemir

El árido paisaje de Mongolia Interior está salpicado de fábricas, pero hay una industria que ha convertido esta vasta región en el mayor centro productor del mundo. Lo llaman "el oro suave" o el diamante de los tejidos: es el cachemir. Los recursos son limitados, porque las cabras no pueden agotar los pastos, por lo que no se pueden criar muchas. Además, no todos los lugares son aptos para criarlas, por lo que el cachemir es un recurso particularmente escaso, explica Gao Liz-hong, directora adjunta de la división de Cachemir del Grupo Erdos. Su escasez lo convierte en un tejido exclusivo y caro. Para tejer uno de estos suéters de cachemir, se necesita el pelo de cuatro o cinco cabras criadas en la estepa.