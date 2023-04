Laporta, sobre el caso Negreira: "Es una campaña de desprestigio que no prosperará"

En un encuentro con peñistas en la localidad alicantina de San Miguel de Salinas Joan Laporta se ha vuelto a referir al caso Negreira: "Son ataques que no prosperarán. Es una campaña de desprestigio que no es cierta", dijo el presidente barcelonistas, que ya ayer habló del tema en otro encuentro con peñas barcelonistas, esta vez en Órgiva (Granada): “No tienen nada y lo único que desean es dañar nuestra imagen y reputación con una campaña denigrante”, aseguró entonces. “Es muy feo lo que están haciendo, pero con nuestro sentimiento no se juega. La táctica nunca cambia y pasa por intentar ahogarnos con la clara intención de estrujaros hasta que cedamos y vamos a defender al Barça hasta la última gota de sangre. Porque nosotros siempre hemos ganado de forma deportiva en el terreno de juego gracias al talento y compromiso de los jugadores. Es muy feo lo que están haciendo y no es por casualidad”, concluyó.