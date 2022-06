El golfista español Jon Rahm mantiene intacta su opción de defender el US Open después de acbar tercero en la jornada este sábado en The Country Club, a un golpe del liderato que comparten el estadounidense Will Zalatoris y el inglés Matt Fitzpatrick. Rahm siguió la línea de los dos días anteriores en Brookline, Massachusetts, y terminó como empezó, a un golpe de la cabeza. Podría haber acabado líder de la jornada si no fuera por el hoy 18 donde se encontró con un 'bunker'. No logró sacar la bola al encontrarse un obstáculo de arena.