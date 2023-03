El incendio de Castellón sigue sin estar controlado

Más de 1.500 vecinos siguen sin saber cuándo podrán volver a sus casas. Efectivos de Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia se van a sumar a las tareas de extinción. Durante la noche no ha parado la lucha contra el fuego. Se ha conseguido reducir la evolución del incendio en el perímetro y minimizar la llama y se ha conseguido también parar el fuego para que no cruzase la carretera que va de Montanejo-Montan. Los vecinos desalojados no dejan de mirar al horizonte con preocupación.

Foto: Incendio Villanueva de Viver (GVA)