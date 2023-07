El acuerdo Rusia-Ucrania por el grano: límite de 24 horas para renovarlo

El acuerdo entre Rusia y Ucrania para el transporte del grano en el Mar Negro caduca el próximo martes. Un acuerdo que, hasta la fecha, ha permitido exportar 32 millones de toneladas de cereales. Lo firmaron hace un año, con la mediación de Turquía y Naciones Unidas. Es el gran logro diplomático de esta guerra, que ha reforzado la imagen del presidente Erdogan, muy cercano a Putin.

Pero ahora el líder ruso no parece estar por la labor de renovar el acuerdo. Cree que hay partes que no se han cumplido, como la eliminación de los obstáculos para que Rusia también pueda exportar sus productos. Si no hay nueva prórroga, los más perjudicados serían países de destino como Afganistán, Somalia, Sudán o Yemen, donde millones de personas dependen del grano ucraniano para comer.

Foto: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan