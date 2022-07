El 24 de febrero comenzó la invasión rusa de Ucrania. Pero el ejército invasor no contaba con la feroz resistencia de los ucranianos, que llevaban meses preparándose. Consiguieron frenar a los rusos en los alrededores de Kiev y les obligaron a retroceder, gracias también al apoyo militar de Occidente. Europa y Estados Unidos impusieron sanciones económicas a Moscú, pero no lograron la eficacia pretendida porque Rusia no está sola, ya que tiene el apoyo de potencias como China o la India. Por su parte, Ucrania ha dominado la escena mediática gracias a la incansable labor de su presidente, Volodímir Zelenski.

Foto: Bomberos en el puerto de Odesa (EFE/EPA/ODESA CITY HALL PRESS OFFICE)