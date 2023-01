Guerra en Ucrania: Nadie celebra el Año Nuevo en Bucha

En Bucha, cerca de Kiev, nadie celebra el Año Nuevo. Un equipo de TVE acompaña a Nina al edificio donde vivía con su marido y su hija en la ciudad donde se masacró a cientos de civiles. Allí, no quedan familias para celebrar. Tampoco niños jugando en el parque. Todos fueron evacuados antes del bombardeo y no hubo víctimas. Ella no puede dejar de venir a ver cómo está el que antes era su hogar.

Foto: AP Photo/Vadim Ghirda