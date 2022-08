El caos en la sanidad pública portuguesa saltó a la opinión pública en julio, con dos casos de dos mujeres embarazadas que se encontraron las urgencias cerradas. Una de ellas tuvo que recorrer 100 kilómetros para ser asistida, pero perdió al bebé. El hospital de la Almada en Lisboa cerró varios días las urgencias pediátricas y de obstetricia, al igual que el hospital San Francisco Javier, cuyo equipo médico dimitió en bloque. El Gobierno convoca plazas, pero no se cubren. Los médicos se quejan de que desde hace más de diez años no se paga la exclusividad y no hay carrera profesional médica. Según cifras del Colegio de Médicos, casi un millón y medio de portugueses están sin médico de Atención Primaria, más del 10% de la población.

Foto: Getty Images