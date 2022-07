Japón en vigilia por el ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado este viernes durante un acto electoral... Tras reconocer fallos en el dispositivo de seguridad la policía se afana en reconstruir los destalles del asesinato... En el registro de la casa en la que vivía el principal sospechoso los investigadores han encontrado más armas caseras como las que utilizó para matar al líder político: una escopeta artesanal con dos tubos ensamblados con cinta aislante...En sus declaraciones a la policía, el autor confeso del crimen ha reconocido que creía que el exlíder japonés estaba vinculado a un grupo religioso al que culpó de la ruina financiera de su madre aunque no se han dado más detalles... Yamagami ex miembro de la marina japonés, de 41 años, se trasladó en tren hasta Nara y llevaba meses planeando el ataque... Incluso había asistido a otros mítines de Abe... El exprimer ministro será enterrado el martes... Conmocionado por el asesinato, Japón celebrará mañana -como estaba previsto- las elecciones a la Cámara Alta. FOTOGRAFÍA: AP Photo/Ajit Solanki.