Irene Guerrero, jugadora de la selección española, fue la encargada de sustituir a Alexia Putellas en el once de España en su debut en la Eurocopa 2022: "Fue un momento muy bonito, no el adecuado por el motivo de sustituir a una compañera insustituible. No era un reto fácil, pero el equipo demostró que se crece ante las adversidades".