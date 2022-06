El español Eugenio López-Chacarra, una de las grandes promesas del golf, ha firmado por el nuevo circuito financiado por Arabia Saudí porque antes de empezar le aseguran 10 millones de dólares. "Era una oferta irrechazable. Me resuelve la vida para mí y para mi familia", ha explicado a RTVE justo antes de viajar a Portland (Estados Unidos), donde empezará la competición del LIV Tour. "Se basan en que el golfista no está suficientemente bien pagado. Y es que si tienes una temporada mala, pierdes dinero. Eso no pasa en otros deportes, donde juegues o no, te lesiones o no, tienes tu dinero asegurado", añade Eugenio Chacarra.