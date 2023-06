Los pueblos sin alcalde: en 44 municipios no se presentó nadie

Votar para elegir al nuevo ayuntamiento, algo que no pudo hacerse el pasado 28 de mayo en 44 municipios. En estos pueblos no se celebraron elecciones locales porque ningún vecino quiso presentarse para ser alcalde. En localidades como Roncal, Navara, o Trespaderne, en Burgos, este sábado no ha habido pleno.

La mayoría de estos lugares están en la España vaciada: 38 municipios en Navarra, cuatro en Burgos, uno en Teruel y otro en Segovia. Entre todos suman un censo de 8.200 electores. Según su población, de haber ido a las urnas, hubieran escogido casi a 230 concejales. Aún tienen seis meses para volver a celebrar comicios, así lo marca la ley. Pero si nadie se presenta, el gobierno local pasará a manos de una gestora.