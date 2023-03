Será la primera vez, desde la caída de la Unión Soviética, que Moscú tenga armas nucleares fuera del país. Será antes del verano cuando, según el presidente ruso, Vladímir Putin, quede terminada la instalación para albergarlas. Putin dice que no hay que extrañarse porque Estados Unidos ha desplegado armas nucleares tácticas en territorio de sus aliados durante décadas. Para Estados Unidos no hay ningún indicio de que Putin prepare un ataque y considera que no hay ninguna razón para reajustar su estrategia de defensa.

Foto: Un misil nuclear Topol cerca del Kremlin (Getty Images)