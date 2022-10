El Clásico | Dudas del Madrid en ataque y del Barça en defensa

El Real Madrid y el Barça afrontan el Clásico de Liga de este domingo con algunas debilidades, los primeros más en ataque y los segundos en defensa. El Real Madrid, que llega sin Courtois, no marca tanto como era de esperar en el equipo como local y Benzema no está al nivel por el que clama por el Balón de oro. Las aguas del Barça entran por el centro y sobre todo en la defensa. Parece que Piqué no estará y que Koundé llega muy, muy justo.

Sigue el Clásico Real Madrid-Barcelona en directo este domingo a partir de las 16:15 en RTVE.es