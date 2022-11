Sabemos que se acerca la Navidad cuando escuchamos esta canción

Mariah Carey se ha convertido en una tradición. Esta semana, nada más arrancar noviembre, publicó en sus redes un vídeo para "inaugurar" la Navidad y por ende, para escuchar su canción. En lo que va de mes, All I Want for Christmas Is You, ha sumado seis millones de reproducciones a las más de 1.000 millones que ya tenía en Spotify. La canción ha generado 60 millones de dólares y cada año genera dos millones más en derechos de autor. El tema se publicó en 1994, pero muchos sitúan el origen del fenómeno navideño que es hoy casi una década después, en 2003, gracias a la película Love actually.

Foto: Geyy Images