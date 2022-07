La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es partidaria de aumentar el tope de renta que puede ingresar una familia para acceder a una beca de estudios en centros privados. Ha dicho que debe valorarse también el mérito académico, no solo el nivel adquisitivo. Los grupos de la oposición lo han calificado de desprósito y no han faltado tampoco críticas de los sindicatos. España tiene problemas de equidad importantes. Según Save the Children, nacer en una familia de renta baja supone tener cuatro veces más de probabilidades de repetir curso que nacer en una familia acomodada. Las becas deben servir para derribar barreras.

Foto: Getty Images