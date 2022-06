Telediario Fin de Semana Siguen activos varios incendios forestales en la península En Navarra la situación es crítica. Ha llegado a haber hasta cinco fuegos sin control. Los vecinos de San Martín de Unx no quitan ojo al avance de... 00:05:39 Recomendado para todos los públicos

Siguen activos varios incendios forestales en la península

En Navarra la situación es crítica. Ha llegado a haber hasta cinco fuegos sin control. Los vecinos de San Martín de Unx no quitan ojo al avance de las llamas. El fuego rodea el casco urbano. También preocupa el incendio de Ujué. Los pueblos cercanos están acogiendo a los evacuados. Por otra parte, el fuego en la Sierra de la Culebra, en Zamora, con 25.000 hectáreas calcinadas es el más grave en España en los últimos 10 años. Aunque se ha estabilizado el perímetro, sigue activo y se teme al viento, por el riesgo de que se reproduzca. Foto: Bomberos de Bizkaia participan en los trabajos para extinguir el fuego en las cercanías de la localidad de Ujué, en Navarra (EFE/Villar López)

