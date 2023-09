Telediario 1 en cuatro minutos - 16/09/23 - RTVE.es

Las fuertes inundaciones de Libia han dejado un paisaje de destrucción en Derna; la zona cero de la catástrofe. Hay más de 11.000 fallecidos; y siguen buscando a otras 10.000 personas. -- Las condiciones para una posible investidura de Pedro Sánchez centran la crónica política; y sin haber celebrado aún la de Alberto Núñez Feijóo. -- Feijóo defiende sus contactos con Junts, aunque no acepta el precio que el partido de Puigdemont pone para la investidura. Junts y ERC han reunido a sus consejos nacionales; han reiterado sus condiciones. ERC advierte al PSOE que no aceptarán negociaciones de última hora. Los socialistas responden que hay que respetar los tiempos y la Constitución, pero que Sánchez actuará con "valentía coherente"; palabras textuales de Salvador Illa. -- Podemos propone formalmente a Pedro Sánchez que Irene Montero vuelva a ser ministra de Igualdad. Lo ha anunciado la secretaria general del partido. En un acto político Ione Belarra también ha denunciado el proceso al que fueron sometidos para integrarse en Sumar. Ha dicho que las condiciones impuestas no se pueden volver a repetir. -- En Marruecos, una semana después del peor terremoto en un siglo, siguen cayendo edificios. Ya hay casi 3.000 muertos. La zona del Atlas vive la peor situación. -- En Irán sigue la represión un año después de la muerte de Mahsa Amini. Detuvieron a esta joven kurda por llevar mal colocado el velo, y falleció en dependencias policiales. Su muerte provocó las mayores protestas contra el régimen islámico dentro del país. -- Tras muchísimas horas, incluso años de estudio, llegó el día D para más de 160.000 opositores. Aspiran a una de las 27.500 plazas en la Administración General del Estado. Las pruebas se desarrollan en 21 provincias. -- En Paterna, Valencia, siguen buscando a un desaparecido tras las fuertes lluvias. Siete comunidades están en aviso amarillo después de otra noche de precipitaciones intensas en puntos de Cataluña o Madrid. Hemos visto fenómenos extremos que, según muchos expertoss obligarán a adaptar los entornos urbanos. -- Sus obras voluptuosas ya son un clásico del arte. Nos abandonó a los 91 años. Y sin esperarlo, Murcia acoge ahora sus últimas obras. Es la última exposición de Fernando Botero. Sensualidad y melancolía en unas piezas inéditas, salidas del taller del prestigioso artista colombiano.