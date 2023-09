Telediario 1 en cuatro minutos - 10/09/23 - RTVE.es

En el rescate de supervivientes del terremoto en Marruecos trabajan contra reloj. Hay más de 2.000 fallecidos. Los heridos también superan los 2.000. El paisaje es desolador, sobre todo en la zona cero de este seísmo de magnitud siete: la región montañosa del Atlas. Miles de ciudadanos han pasado la noche al raso o en el aeropuerto de Marrakech. -- España ha enviado ya la primera ayuda tras la petición oficial de Marruecos. Ya está en Marrakech un equipo de 56 militares de la Unidad Militar de Emergencias. También trabajan ya en la zona varios equipos de bomberos. -- Fallece una cooperante española en Ucrania. Es Emma Igual, de 32 años; ha muerto por el ataque ruso al convoy en el que viajaba, en el frente de Bajmut. Lideraba una ONG que evacuaba a civiles en las zonas de combate. -- Núñez Feijóo advierte al PSOE: habrá respuesta judicial y política a la ley de amnistía. Los socialistas hablan de "profecías de la derecha" y replican que la Constitución se cumple cuando gobierna el PSOE. ERC y Junts no rebajan sus reivindicaciones para una posible investidura de Sánchez: ambos hablan de amnistía y Junts insiste que no renunciará a la unilateralidad. -- En Nueva Deli, la reunión del G-20 acaba con un homenaje al líder Mahatma Gandhi. Washington y Londres alaban la declaración conjunta que se refiere a la guerra de Ucrania, sin condenar a Rusia. Kiev ya ha dicho que no le gusta. La India sale reforzada de esta cumbre como actor internacional. -- Una semana después del paso de la DANA por la península, hemos vuelto a las zonas más dañadas. En zonas del sur de Madrid y de Toledo las huellas de la catástrofe están muy presentes. Siguen limpiando, arreglando averías y valorando los daños; todo indica que son millonarios. -- Una fuerte granizada ha caído en algunos puntos de Navarra. Ya ha caído tanta agua en la Cuenca de Pamplona como la que suele caer durante todo septiembre y octubre.