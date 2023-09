Telediario 1 en cuatro minutos - 09/09/23 - RTVE.es

Treinta segundos han bastado para sacudir Marruecos. Un terremoto de magnitud 7 ha sembrado el pánico en buena parte del país. Hay más de 800 fallecidos y casi 700 heridos; más de 200 en estado grave. El epicentro se ha registrado en Ighil, a unos 70 kilómetros al suroeste de Marrakech. Los daños materiales son enormes, con muchísimos edificios dañados y derrumbados. -- No consta que haya españoles entre las víctimas, según el Ministerio de Exteriores. Pero se han habilitado teléfonos para los afectados. Marruecos es uno de los principales destinos turísticos, por eso hemos hablado con algunos españoles que han vivido el terremoto. -- Este terremoto ha marcado el inicio de la cumbre del G-20 en la India. Un encuentro con importantes ausencias. No está el líder chino Xi Jinping ni el ruso Vladímir Putin. Los líderes del G-20 han logrado consensuar un comunicado: urgen a respetar la integridad territorial de todos los estados, pero no incluyen una condena expresa a la guerra de Ucrania. -- Nadia Calviño ha respondido a Yolanda Díaz, quien pidió a la vicepresidenta en funciones oponerse a la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. El Gobierno está en contacto continuo con la compañía. Dice que analizarán la operación "con el máximo rigor" para proteger los intereses estratégicos de España. -- Los equipos de rescate han encontrado el cadáver de la mujer desaparecida tras la DANA en Valmojado, en Toledo. El coche que conducía fue arrastrado por el agua. En Alcorcón, Madrid, se han guardado cinco minutos de silencio por el vecino fallecido y localizado en Aldea del Fresno. -- En Grecia muchos pueblos de montaña de la región de Tesalia están prácticamente incomunicados por deslizamientos de tierra. -- 'La sociedad de la nieve' es la nueva película de Juan Antonio Bayona y se ha presentado en la Mostra de Venecia. Una visión de la tragedia de los Andes de 1972; con esta cinta se cierra esta edición número 80.