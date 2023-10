Telediario 1 en cuatro minutos - 01/10/23 - RTVE.es

Al menos 13 fallecidos en un incendio en Murcia. Ha afectado a tres discotecas. Además, varias personas están desaparecidas y otras intoxicadas por inhalación de humo. Están atendiendo a los familiares de las víctimas en el palacio de los deportes de la ciudad, con la ayuda de un equipo de psicólogos. -- Estrenamos octubre con noches tórridas en puntos como Cádiz o Las Palmas por encima de los 25 grados. No es el único récord de las últimas horas. Por primera vez en la Historia, hay tres avisos por calor en la península en un mes de octubre. -- Se cumplen seis años del referéndum ilegal del 1 de octubre, en plenas negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez. Desde el independentismo dicen que la amnistía no basta; reclaman referéndum y autodeterminación. Demandas que enfrentan a PP y PSOE: los populares exigen a Pedro Sánchez que rinda cuentas de lo que negocia. -- Sánchez ha recibido el respaldo de todos los secretarios provinciales para formar un nuevo Ejecutivo progresista. -- El Gobierno de los Estados Unidos evita su cierre in extremis. El Congreso ha prorrogado los presupuestos durante 45 días. El ala dura republicana no ha apoyado la medida, a pesar de que el acuerdo deja fuera la ayuda a Ucrania. -- Atentado suicida en Ankara, Turquía, frente al ministerio de Interior. Ocurría horas antes de que empezara la actividad parlamentaria. Dos policías están heridos, y uno de los atacantes ha muerto. -- Palmarés histórico en el Festival de San Sebastián. Jaione Camborda se convierte en la primera española en ganar la Concha de Oro por 'O Corno'. Una historia de solidaridad entre mujeres ambientada en la Galicia de 1971, y participada por RTVE. -- Arrancamos la temporada en RTVE con el mejor resultado de audiencia desde 2018. La 1 se consolida como la segunda cadena más vista, con un 10,5% de cuota de pantalla. Es el mayor incremento en un comienzo de temporada de toda su historia. Los informativos se consolidan como referencia informativa.