Telediario - 8 horas - 29/06/23 - Lengua de signos

Francia vive su segunda noche de disturbios y protestas por la muerte de un joven de 17 años tras el disparo a quemarropa de un policía. El Gobierno llama a la calma y la madre del fallecido ha convocado una marcha para hoy en su memoria. - El mapa autonómicos tras las eleciones del 28M se va aclarando. El último acuerdo entre PP y Vox permitirá a los populares gobernar Baleares en solitario. Los de Abascal renuncian a entrar en el ejecutivo y facilitarán la investidura con su abstención. Lo harán a cambio de un pacto con más de cien medidas. Entre ellas, la libre elección de lengua en la escolarización o la derogación de la ley regional de memoria democrática. Como en otros acuerdos con Vox, no se menciona la violencia de género. Sí aparecen, en cambio, los términos violencia contra la mujer e intrafamiliar. - Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del motín de los mercenarios de Wagner en Rusia. Varios mandos del ejército no solo lo sabían, sino que lo habrían apoyado. Ya hay un detenido, uno de los generales rusos más destacados. Lleva desaparecido tres días. - Los restos del submarino Titan ya están en tierra. Los han desembarcado en Canadá. Ahora los investigarán para averiguar qué ocurrió. Entre los fragmentos del sumergible han hallado posibles restos humanos, según la Guardia Costera. Los cinco ocupantes fueron dados por muertos. - ha llegado el fin de las llamadas publicitarias. A partir de hoy, ninguna empresa podrá telefonear para ofrecerle sus servicios. Si lo hacen se enfrentan a multas de hasta cien mil euros. Pero hay excepciones, seguirán recibiendo llamadas los usuarios que hayan dado su consentimiento. - En los deportes Marcos, la selección juega su último partido en España antes del Mundial. Penúltima prueba de España antes de ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda que empezará en menos de un mes. Se ha colgado el no hay billetes en el estadio Suarez Puerta de Avilés. Para el partido Vilda cuenta con las 29 jugadoras disponibles. - Y en el torneo de Mallorca, Feliciano López volvió a ganar y ya está en cuartos de final. El toledano, en su último torneo como profesional, derrotó al australiano Thompson en tres sets y hoy se enfrentará a Hanfmann que eliminó a uno de los favoritos, el griego Tsitsipas.