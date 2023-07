Telediario - 8 horas - 27/07/23 - Lengua de signos

Ha muerto Sinead O'Connor. Su inolvidable interpretación de este tema, "Nothing compares to you", la catapultó a la fama en todo el mundo. La rebeldía y el feminismo marcaron varios discos brillantes de sus más de 30 años de carrera. - Cuatro días después de las elecciones, el escenario político continúa igual de incierto: El PP insiste en que su candidato se presentará a una investidura, aunque siguen sin darle los números. Los populares reclaman al PSOE que no bloquee un gobierno del ganador de las elecciones, pero los socialistas no están dispuestos a facilitar la investidura. Junto a Sumar tratan de conseguir una mayoría con los nacionalistas e independentistas y la abstención de Junts. - El Banco Central Europeo tiene previsto hoy subir los tipos de interés otro cuarto de punto. Eso hará que suba también el euribor y -por tanto- lo terminarán notando los hipotecados cuando toque revisar el interés de su préstamo. La Reserva Federal ha decidido ya elevar el precio del dinero hasta su nivel más alto en más de 20 años. - El fuego sigue sin dar tregua en varios países del Mediterráneo. Las altas temperaturas y la sequía están facilitando que las llamas se propaguen a toda velocidad. 45 personas han muerto ya en los incendios de Argelia, Túnez, Grecia e Italia. - El deporte español sigue dando alegrías y esta vez es en el Waterpolo donde se llega a una nueva final. De momento la selección femenina ya está en la final del campeonato mundial, y clasificada para los juegos olímpicos. Hoy podríamos tener alegría doble. A las 11:30 juega en Teledeporte la masculina, las semifinales contra la selección de Hungría por un puesto en la final. - Y la selección de fútbol ya está clasificada para los octavos de final del Mundial. Ayer ganó a Zambia 5 a 0 y buscará el primer puesto del grupo contra Japón. La nota negativa, la lesión de Atenea del Castillo.