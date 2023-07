Telediario - 8 horas - 26/07/23 - Lengua de signos

Más de 600 bomberos luchan contra un incendio de grandes dimensiones en Cascais, a 30 kilómetros de Lisboa. Desde ayer por la tarde, el fuego quema una zona boscosa del parque natural de Sintra. El fuerte viento aviva las llamas. No ha llegado a las viviendas pero ya se ha evacuado -por precaución- una aldea. - Los incendios se extienden por el sur de Europa en un verano marcado por altas temperaturas y la falta de lluvia. En el Mediterráneo el fuego se reproduce y desborda a los equipos de extinción. - En Argelia han muerto 34 personas. En Grecia, las llamas siguen avanzando sin control en la isla de Rodas, donde han evacuado a 20.000 personas y unos 70.000 turistas se han marchado. En Eubea, un avión cisterna se ha estrellado. Han muerto los dos pilotos. En Sicilia, en Italia, hay 40 incendios activos y la situación es crítica en zonas próximas a Palermo. - Y en Gran Canaria, 70 efectivos tratan de extinguir el incendio que comenzó en Tejada ayer por la tarde. Evoluciona favorablemente, no hay daños en viviendas pero sí evacuaciones preventivas. Los flancos están controlados, pero el frente continúa activo. - Y tres días después de las elecciones, PP y PSOE buscan una fórmula que les pueda llevar a la presidencia. Nuñez Feijóo solo tiene confirmado el apoyo del único diputado de UPN. Nacionalistas Vascos y Coalición Canaria ya le han dicho NO. Ahora, el líder de los populares mira ahora a Ferraz y habla de llegar con los socialistas a "acuerdos de Estado". - El camino del PSOE y Sumar está un poco más despejado. Bildu, Esquerra y BNG parecen dispuestos a darle su apoyo. Negociarán también con el PNV. Pero necesitarían -al menos- la abstención de Junts que exige amnistía y un referéndum en Cataluña. Una consulta inconstitucional y que los socialistas no contemplan. - La selección femenina de fútbol busca en unas horas el pase a los octavos de final del Mundial. Será a las 9:30 de la mañana ese España - Zambia en el que a priori la selección parte con mucha ventaja. Lo decimos porque según el ranking FIFA, Zambia es la peor selección de esta competición, unido a los problemas internos de la selección africana. El previo comenzará a las 9:00 en teledeporte