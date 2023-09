Telediario - 15 horas - 31/08/23 - Lengua de signos

El euríbor baja por primera en 19 meses pero no da respiro a las hipotecas -- NO habrá nueva selectividad este curso -- Carles Puigdemont niega que haya una negociación en marcha sobre la amnistía y avanza que el martes dirá cuáles son las condiciones de Junts para pactar -- Un día después de la reunión con Sánchez, Feijóo defiende su derecho a ir a la investidura y a hablar con todos -- El TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte podría tomar HOY MISMO una decisión sobre Luis Rubiales -- Minutos de silencio hoy en Alzira y Carcaixent, por el asesinato de Raquel -- Ya está en marcha la operación retorno de vacaciones -- El huracán Idalia avanza hacia el norte por la costa Este de Estados Unidos pero debilitado -- En TVE estamos de estreno a partir del lunes no pueden perderse el nuevo magacine de las mañanas