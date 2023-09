Telediario - 8 horas - 25/09/23 - Lengua de signos

Entramos en una semana que estará marcada por el debate de investidura de Núñez Feijóo. Comienza mañana, la primera votación será el miércoles, la segunda el viernes. Pero los números, al candidato de Partido Popular, no le salen. Y si nada cambia en las próximas horas, todo apunta a que será una investidura fallida. - En un acto multitudinario en Madrid, el líder del PP ha hablado de la amnistía como una indignidad, una cacicada y un fraude. Asegura que defenderá la igualdad de todos los españoles, cueste lo que cueste. Y acusa al PSOE de no ser un partido de Estado. - En Gavá, en Barcelona, Pedro Sánchez no ha citado la amnistía. Sí ha hablado de avanzar en derechos y convivencia, de diálogo y del "marco": La Constitución, asegura y condena que los populares -ha dicho- apelen al transfuguismo. - Por primera vez en nuestro país, se inmunizará a los bebés contra el VRS, el virus que causa la bronquiolitis, dentro de la campaña de vacunación. Una campaña conjunta de gripe y covid-19 que comienza hoy y en la que Sanidad recomienda vacunar también a niños de 6 meses a 5 años y a fumadores. - Y noticia de esta madrugada: Los guionistas de Hollywood logran un principio de acuerdo con los grandes estudios para poner fin a su huelga. Un paro histórico de 146 días que ha bloqueado la producción de series y películas. El documento tiene todavía que ser ratificado por el sindicato que representa a 11.000 escritores de la industria. En los deportes, el Atlético de Madrid ha ganado al Real Madrid 3-1. Esta vez la victoria fue para el Atleti. Con dos goles de Morata y uno de Antoine Griezmann. El tanto del Real Madrid fue de Toni Kroos. Los derbis siempre son partidos de alta tensión y este no fue menos, tuvo su dosis de polémica. - La selección española ya está en Córdoba para disputar mañana el último encuentro de esta ventana de la Nations League. Será ante Suiza, a las nueve de la noche y lo veremos en la 1 de RTVE.

FOTO: Thomas COEX / AFP