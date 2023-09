Telediario - 8 horas - 21/09/23 - Lengua de signos

El presidente en funciones evita desmentir a Junqueras, que ha vuelto a insistir en que la amnistía ya está pactada con los socialistas. Pedro Sánchez asegura que las negociaciones pueden ser discretas, pero que los acuerdos son transparentes. Y en referencia al procés, que "tratará de devolver a la política lo que nunca, dice, debió salir de la política". - Varios históricos socialistas cargan contra una posible ley de amnistía. En la presentación de su libro, Alfonso Guerra dice que es una "humillación deliberada de la generación de la transición". Felipe González advierte al PSOE de que no puede dejarse chantajear por nadie. - Hoy se vota en el Congreso el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria. PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad para tratar de tumbar la reforma. Borja Sémper (portavoz popular) admite el malestar interno en su partido por hablar en euskera y hoy volverá a subir a la tribuna. - Volodímir Zelenski pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reforme el derecho a veto que tiene Rusia. Ante el Consejo ha hablado también el ministro de exteriores ruso. Ni Zelenski ha escuchado la intervención de Lavrov, ni Lavrov la de Zelenski. - En la Asamblea, en una cumbre sobre el Clima, el secretario general ha sido tajante: La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Guterres pide a empresas y países que aceleren medidas para contener el calentamiento global antes de que sea demasiado tarde. - Y en la Federación de fútbol ya se están produciendo algunos de esos cambios inmediatos que las jugadoras demandaban. Tras el cese de Jorge Vilda y la dimisión de Rubiales, la federación ha destituido a su secretario general, a Andreu Camps la mano derecha de Luis Rubiales, que era uno de los nombres en el punto de mira de las futbolistas por liderar la defensa del expresidente tras el beso no consentido a Jenni Hermoso. Aún se esperan más cambios en la Federación. - En la Champions, victoria del Real Madrid por la mínima ante el Unión Berlín. Real Sociedad y Sevilla, no consiguieron pasar del empate a 1 ante el Inter de Milán y Lens, respectivamente.